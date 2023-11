Declaran “de interés nacional” al Mundial de Pádel Junior, que se jugará en Paraguay

El XIV FIP Juniors Padel World Championship fue declarado de interés nacional por la Cámara de Senadores, a través de un documento firmado por Arnaldo Samaniego, vicepresidente 1° en Ejercicio de la Presidencia. Esta acción otorgó al mundial gran protagonismo y la obtención de mayor promoción y difusión en todo el territorio nacional.

Este año, el Mundial de Pádel Junior se llevará a cabo en Asunción, del 13 al 18 de noviembre. Las sedes oficiales para los juegos serán la Secretaría Nacional de Deportes y las canchas de la Quinta Sports.

Las entradas serán libres y gratuitas, para todo público. Dentro del predio, habrá espacios de recreación y un sector gastronómico.

El Mundial de Pádel es un evento importante en el calendario del 2023. El torneo se celebra en diferentes categorías: masculino, femenino y mixto. Se trata de una competencia sana y emocionante que atrae a una amplia audiencia de seguidores del deporte.

La elección de Asunción como sede, es producto del trabajo de la FIP y de la Federación Americana de Pádel, en una cercana colaboración con todo el conjunto de federaciones nacionales y, en este caso, exclusivamente con la Federación Paraguaya de Pádel (Feparpa), que asumió el desafío.

La competición contará con modalidades por equipo en diversas categorías: sub 14, sub 16 y sub 18, sumando 12 atletas masculinos y 12 atletas femeninos; más un torneo open por parejas, en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, masculina y femenina.

Un poco de historia

En años anteriores, las ediciones de los mundiales fueron realizadas en un 90 % en el continente europeo. Pero hace 2 años se rompió el ciclo y se realizó el torneo en México.

Este año, por primera vez en la historia, lo traen a Sudamérica, con gran orgullo siendo Paraguay el escenario de tan importante fiesta deportiva.