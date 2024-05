Chile anuncia lista para amistoso con Paraguay sin Medel ni Vidal

El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, anunció este viernes una nómina de 24 jugadores para enfrentar el partido amistoso ante Paraguay el próximo 11 de junio en el Estadio Nacional de Santiago, que será base para la lista con la que enfrentará la Copa América y en la que destacan las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal.

La convocatoria final podría citar hasta 26 jugadores y el entrenador tendrá plazo hasta el 15 de junio para entregarla justo antes del inicio del certamen donde La Roja integra el Grupo A junto con Argentina, Perú y Canadá.

“Este el partido con Paraguay. Después puedo ampliar, traer, sacar, poner dos muchachos más. Lógicamente, hay muchos muchachos de esta lista que van a empalmar con la Copa América. Pero, en principio, esta es la lista para el partido con Paraguay”, aseguró Gareca en conferencia de prensa.

A pesar de que en la lista previa de 55 jugadores había incluido un mayor número de futbolistas de la ‘Generación Dorada’, que fue bicampeona de América en 2015 y 2016, para esta entrega solo quedaron tres: el portero Claudio Bravo y los delanteros Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

El técnico argentino, no obstante, afirmó que de “ninguna manera” significa que los no citados estén descartados, aunque reiteró que “a nadie le he prometido absolutamente nada”.

“Podemos ir con 26 jugadores, 24 o 25. Es eso lo único que puedo contestar. Por supuesto, son muchachos de mucho reconocimiento. Pueden aparecer imprevistos, inconvenientes. Empezamos a trabajar el 3. Uno siempre tiene el resguardo para ir viendo. Esperamos que no pase ningún imprevisto. Siempre tenemos la opción de llamar a algunos muchachos más, ampliar la lista”, dijo.

Gareca aseguró que a la Copa América La Roja irá “en busca de una clasificación” pues tienen expectativas, pero que también será un tiempo para trabajar con el grupo, conocerlo más y afianzar conceptos.

El partido ante Paraguay será la despedida de la selección ante su público antes de viajar a Estados Unidos el 16 de junio, y representará el primer partido que Gareca dirija en suelo chileno.

“No tuve la oportunidad de estar con la hinchada chilena y ver ese empuje que tiene. Ojalá podamos despedirnos con una buena actuación y ver qué despierta la selección”, comentó.

La nómina de 24 jugadores está compuesta por:

Porteros: Claudio Bravo (Betis, España), Gabriel Arias (Racing, Argentina) y Brayan Cortés (Colo Colo)

Defensas: Matías Catalán (Talleres de Córdoba, Argentina), Paulo Díaz (River Plate, Argentina), Mauricio Isla (Independiente, Argentina), Igor Lichnovsky (América, México), Guillermo Maripán (Mónaco, Francia), Gabriel Suazo (Toulouse, Francia), Thomas Galdames (Godoy Cruz, Argentina), Felipe Loyola (Huachipato).

Mediocampistas: Erick Pulgar (Flamengo, Brasil), Marcelino Nuñez (Norwich City, Inglaterra), Rodrigo Echeverría (Huracán, Argentina), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), César Pérez (Unión La Calera), Darío Osorio (Midtjylland, Dinamarca).

Delanteros: Alexis Sánchez (Inter de Milán, Italia), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro, Brasil), Diego Valdés (América, México), Benjamín Brereton (Sheffield United, Inglaterra), Víctor Dávila (CSKA Moscú, Rusia), Cristián Zavala (Colo Colo) y Marcos Bolados (Colo Colo). EFE

