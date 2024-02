Yacaré XV inicia su camino con derrota

El primer tiempo finalizó ya con el marcador parcial favorable a los argentinos por 24-6.

El segundo tiempo tuvo un gran comienzo por parte de la franquicia paraguaya que encontró los espacios con sus backs y Tomás Vanni apoyó el primer try de Yacaré XV para acortar diferencias.

Los resultados de esta primera fecha fueron Dogos XV (Argentina) 56-8 American Raptors (Estados Unidos), Cobras (Brasil) 15-13 Peñarol (Uruguay).

Libre Selknam (Chile). La segunda fecha tendrá a Pampas XV vs. American Raptors (viernes 23 de febrero), Yacaré XV vs. Selknam y Cobras vs. Dogos XV (sábado 24 de febrero).