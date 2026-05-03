Vitamina valora su aporte a la historia de Olimpia

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, habló tras la consagración del equipo del torneo Apertura 2026 y se mostró feliz por el logro deportivo. Valoró la institución, su historia y se mostró feliz por poder aportar algo.

“Llegamos con un sueño, mucha ilusión y nos encontramos con un club maravilloso. Los resultados se vieron rápido, incluso faltando tres fechas. Cerrar los campeonatos no es fácil, aparecen los nervios y ansiedad. Ser campeones faltando tres fechas, nos da mucha alegría y tranquilidad”, dijo Sánchez en charla con la televisión.

“Todos fueron partícipes, nuestro gran desafío es seguir. Contentos, el desafío no era sencillo, lo único que escuché al llegar es campeón, campéon. Tiene una historia detrás. Hay grandes figuras en la institución y ser un aporte lo voy a recordar toda mi vida”, agregó.

En varios pasajes de la nota, Sánchez reiteró que el equipo logró el objetivo con varias fechas de anticipación y sin lesionados, resaltando además el trabajo de la dirección técnica.