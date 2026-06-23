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23 jun. 2026
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Uzbekistán
Copa del Mundo
Portugal vs. Uzbekistán: paso a paso
Portugal y Uzbekistán se miden este martes por la segunda fecha del Grupo k de la Copa del Mundo.
Junio 23, 2026 03:14 p. m.