Se hace necesario que los coperos paraguayos cambien su imagen en el plano continental

El 19 de diciembre se llevarán a cabo los sorteos de las etapas previas de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, de los cuales Nacional y Cerro serán los primeros en aparecer, como también lo harán en duelos de paraguayos chocando entre sí Ameliano, 2 de Mayo, Guaraní y Luqueño, respectivamente. Los que esperan para abril son Olimpia y Libertad, quienes obtuvieron el pasaporte para fase de grupos de la Libertadores.

El Decano, que ya tiene a la vista la pretemporada, así como están las cosas, en Montevideo, reunirá a su plantel el 3 de enero para el chequeo médico correspondiente y el viaje el 5. El mismo Palermo había anunciado que es probable que se concreten amistosos en Argentina tratando de poner a punto la escuadra para el torneo local que tiene previsto el comienzo el 24 del próximo mes.

En tanto, Libertad, que tiene como interino a Sergio Aquino al mando, aún no soltó nombres de candidatos para la función de técnico; a la par deberá definir la plantilla disponible para la temporada 2025.

Primero, el Repollero tiene a la vista la confrontación de este viernes contra Nacional por el título de la Copa Paraguay; por eso no intenta distraerse con nombres en ningunos de los aspectos. El ganador embolsará 1.000 millones de guaraníes y el que entre segundo G. 250.000.000. A modo de recordación, apuntemos que Guaraní fue el primer campeón en 2018. Libertad ahora va por su tercera corona, puesto que se adjudicó en 2019 y 2023. El Decano alcanzó el cetro en el 2021 y Ameliano, que como dijimos entró a la Sudamericana, se llevó el título en el 2022. El preliminar a esto será pasado mañana, midiéndose Luqueño y Guaraní, en campo de la Academia. El Legendario, el viernes, se proclamó vicecampeón del Clausura.

Aguardamos que los representantes paraguayos en la competencia internacional puedan cumplir a cabalidad, puesto que últimamente las gestiones no fueron convincentes, dejando la cuota de preocupación por la falta de definición, especialmente en instancias decisivas. En ese sentido, el Ciclón está muy golpeado por lo acontecido en el orden local, anunciando públicamente la ida de Carlos Jara Saguier, el “despido de varios futbolistas” y la nominación del nuevo DT que hasta ahora se presume será argentino. El que sí ya fue presentado para las divisiones Formativas es Juan Cruz Anselmi, quien trabajará muy de cerca del conductor principal. Cerro, numéricamente, se puede partir en dos; en el Apertura quedó fuera de la pelea sobre el final, lamentando hasta ahora la derrota ante Luqueño, entonces dirigido por Manolo Jiménez. El segundo semestre fue pésimo, cambio de entrenador; la política insertada con el grupo opositor, ausencia de público en los estadios y la disconformidad que no se ocultó por parte de su afición. Cerro deberá dar vuelta la página, tratando de equivocarse menos. Las huellas dejadas en los últimos tiempos no convencieron para nada y por su propio prestigio necesita un giro radical.

Sin angustia

En cuanto hace a la Selección Paraguaya y cerrando el año clasificando de manera directa en la sexta posición se conoció que no habrá amistosos antes de marzo, cuando la Albirroja enfrente, primero, a Chile, en el Defensores del Chaco, y, posteriormente, a Colombia, en Barranquilla. Agreguemos que la grilla contempla para junio recibir a Uruguay y como visitante ante Brasil, teniendo el último combo en setiembre, cotejando primero en Sajonia ante Ecuador y luego habría que ver en qué posición se encontraría Perú, hoy último en la tabla, a la hora de recibir a la alineación paraguaya en el cierre de las Eliminatorias.

El ambiente que se vive es especial y el pesimismo fue dejado de lado. Todo parece conducir que, tras tres ausencias en las Copas del Mundo, se está rompiendo el “maleficio” para acercarnos a la cita cumbre.

Solo dos en el top ten

El último informe del ranking FIFA da cuenta que en los diez primeros lugares están Argentina y Brasil, siendo marginada Colombia, que anteriormente figuraba en la élite del fútbol.

Esta es la posición actual emanada por el máximo organismo: 1- Argentina, 2- Francia, 3- España, 4- Inglaterra, 5- Brasil, 6- Portugal, 7- Países Bajos, 8- Bélgica, 9- Italia y 10- Alemania.

Por su parte, las otras selecciones sudamericanas están ubicadas de esta manera: 11- Uruguay (creció tres puestos), 12- Colombia (cedió dos), 24- Ecuador, 40- Perú, 47- Venezuela, 50- Chile, 53- Paraguay (escaló dos) y 79-Bolivia.

Idea de cambio

En la Divisional Profesional se maneja la posibilidad de modificar el formato del campeonato de Primera manteniéndose dos campeones anuales. En algún momento se mencionó que podrían ser 16 equipos para el 2026 resultando poco factible si incluimos los derechos televisivos y la distribución de las recompensas. Lo que sí no se toca es el descenso que seguirá siendo por promedios y los avances, si fuesen necesario hacerlo, podrían recién registrarse en 2027 y no precisamente en los próximos dos años. Del sistema para la temporada 2025 ya se habló que podría tener modificaciones sin tocar a fondo todavía el caso. Ya forman parte del operativo Recoleta y Tembetary, clubes ascendidos a la categoría principal.