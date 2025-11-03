03 nov. 2025
Paraguayos en el exterior los mas

Ronaldo Martínez extiende su buen momento en Argentina

El compatriota, Ronaldo Martínez fue el autor de un golazo para el empate 1-1 de Platense ante Sarmiento, en la agonía del partido. Con este tanto Martínez es el solitario goleador del Torneo Betano de la Argentina.

Noviembre 03, 2025 07:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Platense.jfif

Ronaldo Martínez lo volvió a hacer, marcó un golazo para el empate final ante Sarmiento.

Foto: Gentileza

El paraguayo Ronaldo Martínez marcó este lunes para Platense en el agónico empate 1-1 contra Sarmiento, por la décima cuarta fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol profesional de Argentina.

A su estilo tradicional, el delantero marcó un verdadero golazo, de chilena, a los 90+1'. Con este tanto, el paraguayo se apunta como el goleador del torneo con 8 anotaciones, una más que el campeón del mundo Ángel Di María, que juega en Rosario Central con Enzo Giménez.

El Calamar, actual campeón del balompié argentino, ha realizado una campaña muy pobre. Se encuentra en el puesto 14, solo pudo ganar dos de los 14 partidos. Empató seis y perdió seis.

