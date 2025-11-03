Ronaldo Martínez extiende su buen momento en Argentina

El paraguayo Ronaldo Martínez marcó este lunes para Platense en el agónico empate 1-1 contra Sarmiento, por la décima cuarta fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol profesional de Argentina.

A su estilo tradicional, el delantero marcó un verdadero golazo, de chilena, a los 90+1'. Con este tanto, el paraguayo se apunta como el goleador del torneo con 8 anotaciones, una más que el campeón del mundo Ángel Di María, que juega en Rosario Central con Enzo Giménez.

#ParaguayosPorElMundo Gol de Ronaldo Martínez para @caplatense, que empató 1-1 con @CASarmientoOf en la Primera División de Argentina.

El Calamar, actual campeón del balompié argentino, ha realizado una campaña muy pobre. Se encuentra en el puesto 14, solo pudo ganar dos de los 14 partidos. Empató seis y perdió seis.