27 jun. 2026

RD Congo vs. Uzbekistán: Paso a paso

RD Congo y Uzbekistán miden fuerzas por la tercera jornada del Grupo K de la Copa del Mundo.

Junio 27, 2026 07:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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Redacción D10
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