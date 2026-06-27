RD Congo vs. Uzbekistán: Paso a paso

Rudi Völler, director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, advirtió este sábado de que Paraguay, su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, esperará “algo más atrás” a su equipo y consideró que es un rival “muy físico”, pero aseguró que sus jugadores “van a responder muy bien” a este desafío.
El portero Fernando Muslera fue quien decidió no salir a jugar el segundo tiempo ante España este viernes, tras el error que cometió en el gol para el triunfo 1-0 de la Roja, que eliminó a Uruguay del Mundial 2026, dijo el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa.
Alemania y Paraguay volverán a enfrentarse en un Mundial, 24 años después de su único duelo en el marco incomparable de las eliminatorias de esta competición, ahora en dieciseisavos y entonces en los octavos de final de Japón y Corea 2002, con una victoria germana al límite: 1-0 en el minuto 88.
La selección de Alemania está pendiente de la evolución de Nathaniel Brown, que no jugó contra Ecuador por unas molestias, para el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, el próximo lunes en Boston, en el que tiene la única baja ya conocida del central Nico Schlotterbeck, fuera del torneo por lesión.