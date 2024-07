París, una luz en la carrera de Xenia

No porque una sea tan veloz como Xenia Noreen Hiebert, los logros ya se cumplen al son del dedo. Esa es la conclusión que se puede extraer de las palabras de la atleta que tendrá su debut en los Juegos Olímpicos en la disciplina del atletismo. “Estoy muy emocionada por alcanzar este sueño por el cual trabajé muy duro”, afirmó al respecto.

La velocista de 25 años, que ostenta el récord nacional en 200 m llanos (24,12) y que viene de plasmar una gran actuación en el último Continental Tour Semana del Mar 2024 (Argentina), consiguió el cupo gracias al Wild Card que otorga el Comité Olímpico Internacional (COI), a la del mejor puntaje de la Federación Paraguaya de Atletismo (FPA).

“Realmente fue bastante desafiante el proceso de clasificación, desafío en el sentido positivo, ya que pude aprender más de lo que me imaginaba y gané experiencias importantes para este momento y para el futuro”, sostuvo durante una amena charla con Última Hora.

Pisando tierra, consciente del gran reto, pero agradecida porque pudo mantenerse “fuerte mentalmente y libre de lesiones durante estos meses”, Xenia arribará a París con metas claras: “Quiero mejorar el récord nacional y avanzar de ronda”, apuntó.

ENFOCADA. A poco más de 15 días para su estreno, en el evento que alumbrará con otra intensidad su carrera deportiva, Hiebert se aleja de cualquier contratiempo emocional y dirige toda su atención en “entrenamiento y recuperación” para llegar en óptimas condiciones.

“Ya estamos completamente enfocados en los Juegos Olímpicos, en estar tranquila, sin competir desde fines de mayo para tener tiempo de corregir unos detalles que me faltaban. Ya tomo distancia de detalles que me causan estrés o demandan mucha energía”, refirió.

De acuerdo con el cronograma de la organización, las pujas correspondientes al atletismo se desarrollarán en el Stade de France de Saint-Denis, desde el jueves 1 al domingo 11 de agosto.

El atletismo, una irresistible pasión

Xenia Hiebert expresa su felicidad a la llegada en una competencia de atletismo. Foto: Gentileza

Oriunda de Loma Plata, ubicada en el centro del Chaco Paraguayo, Xenia contó el inicio de su relación con la competencia madre de los deportes: El atletismo.

“Siempre me destacaba en velocidad y salto largo desde la primaria. De igual manera, no había escuelas de atletismo en aquel entonces en mi ciudad, así que me dedicaba completamente al vóley de pista, mi otra gran pasión”, reveló.

En el 2017, la historia le hizo un guiño. Se mudó a Asunción para seguir sus estudios. Llenó de idas y vueltas la pista de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), pero “mejoraba muy rápido” y ahí dejó el vóley para dedicarse por completo a esta especialidad, desde 2020.

“Me enamoré de correr. Como me sentía cuando el viento soplaba fuertemente en mis oídos, el sonido del piso bajo mis pies descalzos. Suena particular, pero eso, es correr para mí. Si puedo correr, ya tengo todo para estar feliz”, enfatizó.

Cuatro años después de hacerse profesional se alista para medirse con superatletas mundiales que la convertirá en otra velocista paraguaya en defender el escudo nacional en unos Juegos Olímpicos. Será apenas la sexta mujer en la disciplina de atletismo, uniendo su nombre a la de Natalia Toledo (Barcelona 1992), Mariana Canillas (Sídney 2000), Leryn Franco (Atenas 2004/Pekín 2008/Londres 2012), Carmen Martínez (Río 2016) y Camila Pirelli (Tokio 2020).

Impulsar el atletismo en el Chaco

Xenia Hiebert muestra una medalla conseguida en una competencia de atletismo. Foto: Gentileza

Está más que claro que Hiebert cumplirá su sueño de deportista en París, el más importante de su vida, mientras que la segunda meta va germinando a la par, según dijo, a unos 450 kilómetros de la capital.

La misma consiste en impulsar la promoción y el desarrollo del atletismo en el Chaco Paraguayo. “Quiero ser una fuente de motivación para los atletas de la región, como también para personas en busca de cumplir sus sueños. Se puede”, sentenció.

Recién en junio del 2023, se inauguró en la ciudad de Filadelfia, Departamento de Boquerón, la primera pista de atletismo “Centro de Alto Rendimiento del Chaco”, compuesto por zona de carreras, de saltos y zonas de lanzamientos. La inversión superó los G. 5.000 millones.