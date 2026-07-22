Luca Falabella no se mueve de Ameliano

El defensor central Luca Andrea Falabella jugará el Torneo Clausura con el Sportivo Ameliano, confirmó este miércoles el presidente de la entidad Héctor Melgarejo en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

El argentino tenía propuesta de San Lorenzo de Almagro, pero las negociaciones no llegaron a un buen término entre las partes al no ceder el club de Boedo a una petición que le hizo la V Azulada. “Ahora mismo está a disposición para jugar el fin de semana”, agregó el dirigente.

Después de caerse la operación, el Ciclón del vecino país habría puesto sus ojos sobre otro jugador del Sportivo Ameliano: Thomas Gutiérrez.

El zaguero venezolano-colombiano juega a préstamo en Nacional y seguirá en Barrio Obrero, según las palabras de Melgarejo. “Conmigo nadie habló sobre una salida a San Lorenzo”, cerró.

El equipo de Roberto Nanni, de gran Torneo Apertura, se prepara para recibir a Nacional por la primera fecha del Clausura 2026, el sábado en la Fortaleza del Pikysyry, en la ciudad de Villeta. El partido comenzará a las 18:30.