04 may. 2026

La XXXII Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte se celebrará en Asunción

Este lunes se realizó la jornada inaugural de la Cumbre del Deporte “Asunción 2026", un encuentro que reúne a ministros, secretarios y altas autoridades del deporte de toda Iberoamericana.

Mayo 04, 2026 08:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Cumbre Iberoamericana.jpg

Epicentro. Asunción vuelve a ser protagonista de una cumbre, en esta ocasión del deporte iberoamericano.

Asunción fue escenario, este lunes, de la jornada inaugural de la Cumbre del Deporte “Asunción 2026", un encuentro que reúne a ministros, secretarios y altas autoridades del deporte de toda Iberoamericana, consolidando a Paraguay como punto de referencia en la agenda deportiva regional.

El acto oficial de apertura de la Cumbre se desarrolló esta tarde y contó con la presencia de autoridades nacionales e internacionales. Durante el acto, se destacó el valor de este espacio como plataforma para el diálogo, la cooperación y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo del deporte.

“Para quienes trabajamos todos los días en la gestión deportiva, este encuentro representa mucho más que una instancia protocolar. Es un espacio de construcción colectiva, donde las experiencias se comparten, los desafíos se ponen sobre la mesa y las soluciones comienzan a tomar forma” sostuvo el ministro de deportes de Paraguay, César Ramírez.

“Debemos garantizar que cada niña, cada joven, cada ciudadano tenga un lugar en el deporte, sin barreras y con igualdad de oportunidades” remarcó Ramírez durante la bienvenida que ofreció a las delegaciones extranjeras.

La jornada incluyó además una presentación sobre los programas deportivos impulsados por el Gobierno Nacional del Paraguay. El espacio estuvo a cargo de autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes, y se expusieron los principales avances en materia de gestión y alcance de iniciativas deportivas impulsadas por la cartera de estado en el país.

Uno de los ejes centrales del día fue el bloque dedicado al deporte y la educación física inclusivos, donde representantes de organismos internacionales y referentes del ámbito deportivo compartieron experiencias y propuestas orientadas a garantizar el acceso equitativo al deporte para todos.

Posteriormente, el segundo bloque abordó la temática de la igualdad de género en el deporte, con la participación de destacadas referentes internacionales que reflexionaron sobre liderazgo femenino, desafíos actuales y oportunidades para avanzar hacia una mayor equidad en el ámbito deportivo.

La jornada concluyó con las palabras del Presidente de la República, Santiago Peña, quien destacó la importancia de la integración regional y el rol del deporte como herramienta de transformación social, en línea con el lema de esta edición: “Integración que transforma el deporte”.

La Cumbre del Deporte continuará en los próximos días con asambleas y reuniones de trabajo de los distintos consejos regionales, con el objetivo de fortalecer la cooperación y delinear estrategias conjuntas para el desarrollo del deporte en Iberoamérica.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
Chelsea Nottingham Forest
Fútbol Internacional
Chelsea necesita un milagro para clasificarse para la Liga de campeones
El Chelsea se la pegó de la forma más inesperada. Ante un Nottingham Forest más pendiente de las semifinales de la Europa League que de la Premier League, se llevó una derrota dolorosa (1-3) y queda a la espera de un milagro para clasificarse a la Liga de campeones.
Mayo 04, 2026 04:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Olveira campeón.jfif
Olimpia
Olveira: “La camiseta de Olimpia siempre demanda este tipo de logros”
El portero de Olimpia, Gastón Olveira, una de las piezas fundamentales en la obtención del título número 48 para el Decano, compartió sus sensaciones tras la consagración a falta de tres fechas para la culminación del torneo.
Mayo 04, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Marecos Hugo Marcelo Ovelar
Fútbol Paraguayo
Discusión de técnicos de la Intermedia: “Me dijo que vendía partidos”
La quinta fecha de la Intermedia dejó una particular discusión de técnicos: de acuerdo con Hugo Marcelo Ovelar, entrenador de Carapeguá, el estratega de Encarnación, Héctor Marecos, le “dijo que vendía partidos”. No obstante, su colega negó esta acusación.
Mayo 04, 2026 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
DAR_0037_1.JPG_65522486.jpg
Olimpia
El partido que marcó el rumbo del campeón
Rodrigo Nogués contó varios detalles de la campaña del campeón y reveló cuál fue el partido que significó un punto de inflexión.
Mayo 04, 2026 01:01 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-05-03 at 2.19.56 PM.jpeg
Olimpia
El campeón ya tiene todo planificado para el siguiente semestre
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, contó que el Expreso no se detiene y adelantó lo que se viene en la segunda parte de la temporada 2026.
Mayo 04, 2026 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Paraguayo
El medio millón que recibió Olimpia
Además de lo que significa ser campeón, con su nueva estrella conquistada Olimpia se embolsó USD 500.000 provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Mayo 04, 2026 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más