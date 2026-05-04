La XXXII Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte se celebrará en Asunción

Asunción fue escenario, este lunes, de la jornada inaugural de la Cumbre del Deporte “Asunción 2026", un encuentro que reúne a ministros, secretarios y altas autoridades del deporte de toda Iberoamericana, consolidando a Paraguay como punto de referencia en la agenda deportiva regional.

El acto oficial de apertura de la Cumbre se desarrolló esta tarde y contó con la presencia de autoridades nacionales e internacionales. Durante el acto, se destacó el valor de este espacio como plataforma para el diálogo, la cooperación y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo del deporte.

“Para quienes trabajamos todos los días en la gestión deportiva, este encuentro representa mucho más que una instancia protocolar. Es un espacio de construcción colectiva, donde las experiencias se comparten, los desafíos se ponen sobre la mesa y las soluciones comienzan a tomar forma” sostuvo el ministro de deportes de Paraguay, César Ramírez.

“Debemos garantizar que cada niña, cada joven, cada ciudadano tenga un lugar en el deporte, sin barreras y con igualdad de oportunidades” remarcó Ramírez durante la bienvenida que ofreció a las delegaciones extranjeras.

La jornada incluyó además una presentación sobre los programas deportivos impulsados por el Gobierno Nacional del Paraguay. El espacio estuvo a cargo de autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes, y se expusieron los principales avances en materia de gestión y alcance de iniciativas deportivas impulsadas por la cartera de estado en el país.

Uno de los ejes centrales del día fue el bloque dedicado al deporte y la educación física inclusivos, donde representantes de organismos internacionales y referentes del ámbito deportivo compartieron experiencias y propuestas orientadas a garantizar el acceso equitativo al deporte para todos.

Posteriormente, el segundo bloque abordó la temática de la igualdad de género en el deporte, con la participación de destacadas referentes internacionales que reflexionaron sobre liderazgo femenino, desafíos actuales y oportunidades para avanzar hacia una mayor equidad en el ámbito deportivo.

La jornada concluyó con las palabras del Presidente de la República, Santiago Peña, quien destacó la importancia de la integración regional y el rol del deporte como herramienta de transformación social, en línea con el lema de esta edición: “Integración que transforma el deporte”.

La Cumbre del Deporte continuará en los próximos días con asambleas y reuniones de trabajo de los distintos consejos regionales, con el objetivo de fortalecer la cooperación y delinear estrategias conjuntas para el desarrollo del deporte en Iberoamérica.