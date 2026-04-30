La Albirroja U17 mide a Chile, buscando la clasificación
La Selección Paraguaya femenina Sub 17 choca hoy con Chile, en la cuarta fecha en el marco del Campeonato Sudamericano de la categoría juvenil que se juega en el país, y que califica a cuatro selecciones al Mundial de Marruecos 2026.
El compromiso será en el Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino (CARFEM) de Ypané desde las 19:00. En su primer encuentro la Albirroja cedió contra Argentina por 2-0, mientras que en su segunda presentación se impuso a Bolivia por 1-0. El último compromiso de la Albirroja en grupos será el domingo 3 de mayo ante Colombia.
Posiciones: Argentina 7 puntos, Chile 4, Paraguay 3, Colombia 2 y Bolivia 0. Avanzan al hexagonal los tres primeros.