La Albirroja U17 mide a Chile, buscando la clasificación

El compromiso será en el Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino (CARFEM) de Ypané desde las 19:00. En su primer encuentro la Albirroja cedió contra Argentina por 2-0, mientras que en su segunda presentación se impuso a Bolivia por 1-0. El último compromiso de la Albirroja en grupos será el domingo 3 de mayo ante Colombia.

Posiciones: Argentina 7 puntos, Chile 4, Paraguay 3, Colombia 2 y Bolivia 0. Avanzan al hexagonal los tres primeros.