Guaraní alista un onceno ofensivo

Ariel Galeano, entrenador de Guaraní, ya tiene listo el equipo que pondrá en campo en su debut contra Luqueño, el domingo en el estadio Erico Gleano, desde las 18:30.

El adiestrador ordenará este viernes la última práctica importante en la que podrá ratificar los nombres y el sistema táctico que tiene un perfil ofensivo, según se puede ver en la estructura.

Si no existe dificultades de última hora, el Alborigen saldría con Gaspar Servio; René Rodríguez, Imanol Segovia, Alcides Barbotte, Jonathan Espínola; Luis Martínez, Patricio Tanda, Matías López; Diego Fernández, Maximiliano Añasco y Fernando Fernández.

El Aborigen, que atraviesa un momento turbulento, con renuncia del entrenador anterior Leandro Romagnoli y el pedido de permiso del dirigente Santiago Sosa, buscará comenzar con pie derecho la competencia.