23 jul 2026

Guaraní alista un onceno ofensivo

Guaraní tiene todo listo para su debut en el Torneo Clausura, que será el domingo en Capiatá contra el Sportivo Luqueño. Mirá el onceno que alista el entrenador Ariel Galeano.

Julio 23, 2026 06:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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Fernando Fernández arrancará de titular en el Indio.

Foto: Gentileza

Ariel Galeano, entrenador de Guaraní, ya tiene listo el equipo que pondrá en campo en su debut contra Luqueño, el domingo en el estadio Erico Gleano, desde las 18:30.

El adiestrador ordenará este viernes la última práctica importante en la que podrá ratificar los nombres y el sistema táctico que tiene un perfil ofensivo, según se puede ver en la estructura.

Si no existe dificultades de última hora, el Alborigen saldría con Gaspar Servio; René Rodríguez, Imanol Segovia, Alcides Barbotte, Jonathan Espínola; Luis Martínez, Patricio Tanda, Matías López; Diego Fernández, Maximiliano Añasco y Fernando Fernández.

El Aborigen, que atraviesa un momento turbulento, con renuncia del entrenador anterior Leandro Romagnoli y el pedido de permiso del dirigente Santiago Sosa, buscará comenzar con pie derecho la competencia.

Redacción D10