27 may. 2026

Flamengo cierra con broche de oro fase de grupos con doblete de Bruno Henrique

El ya clasificado Flamengo, con un doblete de Bruno Henrique y un penal cobrado por Lucas Paquetá, se impuso este martes por 3-0 al Cusco peruano y cerró con broche de oro en el Maracaná la fase de grupos de la Copa Libertadores, que el club de Río de Janeiro culmina como líder del grupo A.

Mayo 27, 2026 07:51 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Mengão goleó en su último duelo del Grupo A.

Foto: @Libertadores

El conjunto carioca terminó la etapa invicto y con 16 puntos de 18 posibles, producto de cinco victorias y un empate.

Flamengo se ubica como uno de los clubes con mejor desempeño en el torneo, lo que le da ventaja para las siguientes etapas.

El actual campeón de la Libertadores, que jugó gran parte del partido con un elevado número de reservas, dominó desde el comienzo al conjunto peruano pero falló bastante en la definición y tuvo dificultades para abrir el marcador, lo que solo consiguió Bruno Henrique faltando diez minutos para el final.

El primer tiempo fue una lluvia de disparos al arco del Cusco con cuatro posibilidades reales para Flamengo. Tres intentos de Ayrton Lucas, Luiz Araújo y Emerson Royal fueron atajados por Vidal. La cuarta fue un disparo de Evertton Araújo que dio en el travesaño.

El uruguayo Nico de la Cruz estuvo cerca de abrir el marcador tras un remate de Carlos Gamarra y más tarde probó nuevamente a portería, obligando a Vidal a intervenir.

Cusco mostró solidez defensiva con la agilidad de Vidal y un activo Carlos Gamarra.

Los dirigidos por Alejandro Orfila optaron por los contraataques para llegar al arco del club carioca y la mejor oportunidad se dio con un disparo de Nicolás Silva en el período inicial que Andrew supo frenar.

El partido también estuvo marcado por las faltas y el delantero Juan Manuel Téves estuvo a punto de ser expulsado por una falta contra Saúl Ñíguez, pero terminó con una amarilla tras revisión de la acción por el VAR.

Pero fue solo a partir del minuto 60, cuando el técnico portugués Leonardo Jardim comenzó a introducir algunos de sus titulares, como Pedro, Lucas Paquetá y Samuel Lino, que el conjunto carioca finalmente empezó a definir.

Bruno Henrique abrió el marcador en el minuto 80 y amplió cuatro minutos después.

Lucas Paquetá puso cifras definitivas en los minutos de reposición al anotar un penal.

Redacción D10
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