El Aborigen cuestiona la designación arbitral

Luis Cacavelos, miembro del departamento de fútbol de Guaraní, no se guardó nada y disparó duro contra el colegiado arbitral que estará en el choque entre su equipo vs. Libertad.

El directivo no tiene dudas de que habrá alguna que otra decisión polémica, o perjudicial contra los suyos, en el esperado juego que tendrá lugar mañana en Dos Bocas desde las 20:30. Cacavelos expresó su desconfianza hasta del calendario de la fecha 1 (vs. Libertad). “Esta es la tercera vez que comenzamos ante el mismo rival y justo con el mismo refere (Mario Díaz de Vivar). No queremos que nos regalen nada, pero tampoco queremos que nos roben”, señaló en nota con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

Cacavelos reiteró en ocasiones su desconfianza al trabajo de Díaz de Vivar. “Son muchos los antecedentes con este árbitro (por Díaz de Vivar). Con la autorización de la directiva me tomo el atrevimiento de anunciar esta situación, debo manifestar antes de que nos llueva encima”, finalizó el directivo aborigen.