15 abr. 2026

Comienza la segunda fecha

La jornada de la Copa Libertadores para este martes promete emociones de alto voltaje.

Abril 14, 2026 08:52 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CATOLICA-BOCA

Sangre guaraní. Adam Bareiro viene de marcar en la Copa.

RODRIGO ARANGUA/AFP

Estudiantes de La Plata y Cusco (19:00), un duelo de estilos donde el Pincha buscará imponer su mística copera. Simultáneamente, Nacional de Uruguay recibirá al Deportes Tolima.

A las 21:00, Bolívar medirá fuerzas contra Deportivo La Guaira en un encuentro con altitud. A la misma hora, Boca Juniors se enfrentará al Barcelona de Ecuador en un duelo de grandes. La Liga de Quito recibirá al Mirassol, a las 23:00. Finalmente, Universitario y Coquimbo Unido de Chile jugarán a la misma hora, para cerrar la jornada de este martes.

Redacción D10
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