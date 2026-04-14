Comienza la segunda fecha

Estudiantes de La Plata y Cusco (19:00), un duelo de estilos donde el Pincha buscará imponer su mística copera. Simultáneamente, Nacional de Uruguay recibirá al Deportes Tolima.

A las 21:00, Bolívar medirá fuerzas contra Deportivo La Guaira en un encuentro con altitud. A la misma hora, Boca Juniors se enfrentará al Barcelona de Ecuador en un duelo de grandes. La Liga de Quito recibirá al Mirassol, a las 23:00. Finalmente, Universitario y Coquimbo Unido de Chile jugarán a la misma hora, para cerrar la jornada de este martes.