04 ago 2026
Torneo Clausura

Goleadas de los grandes en el Clausura

Tanto Cerro Porteño como Olimpia lograron reponerse del mal arranque en el semestre con tremendas goleadas.

Agosto 4, 2026 02:27 p. m.
Torneo Clausura Cerro Porteño Olimpia
Goleadas de los grandes en el Clausura
FBL-PAR-OLIMPIA-RUBIO NU
DSC_2455.JPG_68875030.jpeg
ACT_5036_2.JPG_68886717.jpeg
DSC_2654.JPG_68875109.jpeg
ACT_4609.JPG_68887169.jpeg
DSC_2838.JPG_68875106.jpeg
Deportes Olimpia vs. Rubio Ñu_68889067.JPG
DSC_2835.JPG_68875084.jpeg
Deportes futbol de primer olimpia - rubio ñu ._ACT_4803_68889142.JPG
DSC_2672.JPG_68875114.jpeg

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora

Los grandes cortaron el mal inicio con goleadas.

Foto: Última Hora