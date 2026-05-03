03 may. 2026

Olimpia y una nueva estrella local

El Torneo Apertura 2026 fue conquistado por Olimpia, que ya lleva 48 títulos ligueros.

Mayo 03, 2026 01:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia y una nueva estrella local
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Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia conquistó su 48ª estrella liguera.

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