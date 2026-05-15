15 may. 2026

Nacional dejó pasar una gran oportunidad

Nacional empató 1-1 con Rubio Ñu y dejó pasar una gran chance de acercarse más al vicecampeonato. El Albiverde, muy guapo, terminó el juego con dos jugadores menos en Trinidad.

Mayo 15, 2026 06:59 p. m. • 
Por Redacción D10
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Jugadores de Nacional y Rubio Ñu se disputan el balón.

Foto: Copa de Primera

Nacional no pudo aprovechar la superioridad numérica y finalmente se pasó las manos con Rubio Ñu en su visita al estadio La Arboleda de Santísima Trinidad en donde igualó 1-1 con el elenco local por la fecha 21 del Torneo Apertura 2026.

La Academia tenía todo a su favor, pero no la supo aprovechar para acercarse al vicecampeonato, el objetivo que se fijó el Trico en el tramo final de la competencia. A los 16 minutos del primer tiempo, el equipo de Felipe Giménez padeció la expulsión de Carlos Giménez, por doble amarilla, que oscureció el panorama local.

Esta situación se incrementó aún más con la anotación de Mauricio Cabrera (28 min). El partido y el triunfo le hicieron un güiño grande al elenco de Víctor Bernay, sin saber que en el complemento se le complicaría hasta dejarlo totalmente frustrado.

Cerca de la hora, Esteven Pérez marcó de penal la igualdad y cargó de desesperación al Albo. Con inferioridad, el Rubio dedicó la faena en defender el resultado ante las avalanchas de la Academia.

Intentó mucho el visitante, pero careció de claridad y no pudo, ni estando con dos jugadores más, esta vez por la expulsión de Brian Blasi, quien derribó un jugador rival siendo último hombre, dar el golpe final en Trinidad.

Con este resultado, Nacional es escolta en solitario con 36 unidades en la tabla de posiciones, mientras que el Albiverde totaliza 23 puntos y ascendió al noveno lugar. En el cierre del Apertura, los de Barrio Obrero enfrentará a Libertad, mientras que los de Trinidad se verán las caras contra Cerro Porteño.

Redacción D10
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