05 dic. 2025
Live

Sorteo del Mundial 2026: Minuto a minuto

Sigue en directo el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026, donde la Albirroja conocerá a sus rivales.

Last Updated: Diciembre 05, 2025 12:15 p. m.
Published: Diciembre 05, 2025 11:45 a. m.
Llegó el día del sorteo de la Copa del Mundo.

11:27 a. m. diciembre 5, 2025
Acomodate tranqui, Roberto Carlos
FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet Arrivals

Roberto Carlos, leyenda de la selección brasileña.

KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP
10:42 a. m. diciembre 5, 2025
Hola Roberto

El italiano Roberto Baggio, leyenda de Italia, llegando para la gala del sorteo del Mundial 2026.

FBL-WC-2026-DRAW

Roberto Baggio saludando.

ROBERTO SCHMIDT/AFP
10:39 a. m. diciembre 5, 2025
A menos de dos horas para el sorteo

10:09 a. m. diciembre 5, 2025
Van llegando personalidades

Todo está listo para el sorteo que paralizará al mundo. Distintas personalidades van llegando al Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas en Washington.

FBL-WC-2026-DRAW

Sami Khedira, presente para el sorteo.

ROBERTO SCHMIDT/AFP

FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet Arrivals

Pierluigi Collina, histórico árbitro de fútbol.

KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP
09:59 a. m. diciembre 5, 2025
A la espera del sorteo

Gustavo Alfaro, técnico albirrojo, y autoridades de la APF compartiendo con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a la espera del sorteo que arranca a las 14:00.
09:47 a. m. diciembre 5, 2025
Llegó el día del sorteo del Mundial 2026

En Washington, desde las 14:00, la Albirroja conocerá a sus adversarios en la Copa del Mundo 2026. La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones –más que nunca– y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

