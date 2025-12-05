Sorteo del Mundial 2026: Minuto a minuto

09:47 a. m.

Llegó el día del sorteo del Mundial 2026

En Washington, desde las 14:00, la Albirroja conocerá a sus adversarios en la Copa del Mundo 2026. La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones –más que nunca– y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.