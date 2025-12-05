Sorteo del Mundial 2026: Minuto a minuto

El italiano Roberto Baggio, leyenda de Italia, llegando para la gala del sorteo del Mundial 2026.
What it's all about 🏆🤩— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025
pic.twitter.com/ivwa9tJVoM
Todo está listo para el sorteo que paralizará al mundo. Distintas personalidades van llegando al Centro John F. Kennedy de las Artes Escénicas en Washington.
Gustavo Alfaro, técnico albirrojo, y autoridades de la APF compartiendo con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a la espera del sorteo que arranca a las 14:00.
Un momento de camaradería en la antesala del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. 🔜🏆— APF (@APFOficial) December 5, 2025
pic.twitter.com/XvWhFRxzaf
En Washington, desde las 14:00, la Albirroja conocerá a sus adversarios en la Copa del Mundo 2026. La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones –más que nunca– y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.