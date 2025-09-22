Gala del Balón de Oro 2025: Minuto a minuto

01:27 p. m.

Blessd, primer latino en inaugurar la gala del Balón de Oro

El cantante colombiano Blessd se convertirá en el primer artista latino en inaugurar la 69° ceremonia de entrega del Balón de Oro en París.

El artista urbano, de 25 años, abrirá la gala interpretando su tema ‘Condenado al éxito II’ ante los cerca de 2.000 invitados, entre los que se encontrarán jugadores, entrenadores y dirigentes del deporte.

“Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no sólo es un honor, es un sueño cumplido”, expresó el cantante, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, en un comunicado de su casa discográfica.