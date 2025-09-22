Gala del Balón de Oro 2025: Minuto a minuto
Sigue en directo el minuto a minuto de la ceremonia del Balón de Oro, con la paraguaya Claudia Martínez nominada al Trofeo Kopa. Arranca a las 16:00.
El brasileño Vinicius Junior y el inglés Jude Bellingham, jugadores del Real Madrid que el año pasado fueron segundo y tercero en el Balón de Oro tras el español Rodri Hernández (Manchester City), han ‘caído’ este año a las posiciones decimosexta y vigésima tercera, respectivamente, mientras que el argentino Lautaro Martínez (Inter) es vigésimo.
La paraguaya Claudia Martínez, que está nominada al Trofeo Kopa, que premia a la mejor jugadora sub-21 del mundo, ya se encuentra en el en el Théâtre du Châtelet de París, donde se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro.
La badeña de 17 años formará parte de la gala del Balón de Oro de la revista France Football, en el Théâtre du Châtelet, en París. La futbolista de Olimpia está nominada al premio como mejor jugadora Sub 21, principalmente gracias a su desempeño con la Albirroja, junto con estrellas de equipos europeos como el Real Madrid, Chelsea o Barcelona.
El cantante colombiano Blessd se convertirá en el primer artista latino en inaugurar la 69° ceremonia de entrega del Balón de Oro en París.
El artista urbano, de 25 años, abrirá la gala interpretando su tema ‘Condenado al éxito II’ ante los cerca de 2.000 invitados, entre los que se encontrarán jugadores, entrenadores y dirigentes del deporte.
“Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no sólo es un honor, es un sueño cumplido”, expresó el cantante, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, en un comunicado de su casa discográfica.
Rodrigo Hernández, centrocampista español del Manchester City, deseó que el Balón de Oro “lo gane un compañero” y mencionó a Pedri y a Lamine Yamal como dos de los favoritos.
El vigente ganador del trofeo atendió a EFE y al diario AS en la zona mixta del Etihad Stadium después de que su equipo, el City, empatara a uno contra el Arsenal.
“Este año lo veré desde la tele, pero ojalá que lo gane un compañero, Lamine, Pedri, el que sea. Me encantaría, es una fiesta del fútbol y que lo gane el mejor”, dijo Rodri., Pedri, Lamine, el que sea”.