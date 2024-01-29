29 ene. 2024

Samuel Portillo

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Paraguayos en el Exterior
Fue a Argentina para ser albañil y ahora juega en Primera
Samuel Portillo es protagonista de una increíble historia donde la vida y el fútbol le dio un giro inesperado.
Enero 29, 2024 10:03 a. m.