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Cerro Porteño
Olimpia
29 ene. 2024
Dakar
Abierto de Australia
Copa Libertadores
Paraguayos en el Exterior
Cerro Porteño
Olimpia
Samuel Portillo
Paraguayos en el Exterior
Fue a Argentina para ser albañil y ahora juega en Primera
Samuel Portillo es protagonista de una increíble historia donde la vida y el fútbol le dio un giro inesperado.
Enero 29, 2024 10:03 a. m.