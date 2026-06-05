Paraguay vs. Nicaragua: Paso a paso

La Selección Paraguaya vivirá este viernes una noche cargada de emoción en el estadio Defensores del Chaco. Desde las 19:15 enfrentará a Nicaragua en el último amistoso antes de emprender el viaje rumbo al Mundial 2026, en lo que será la gran despedida de la afición albirroja. Con un estadio repleto, un imponente mosaico preparado por los hinchas y la ilusión mundialista en su punto más alto, el equipo de Gustavo Alfaro buscará regalar una última alegría en casa antes de iniciar la aventura más esperada por todo un país.