05 jun. 2026
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Paraguay vs. Nicaragua: Paso a paso

La Albirroja enfrenta a Nicaragua desde las 19:15 en Sajonia en su despedida antes de partir a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Last Updated: Junio 05, 2026 03:53 p. m.
Published: Junio 05, 2026 03:53 p. m.
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La Albirroja se despide de su afición.

Foto: Gentileza.

La Selección Paraguaya vivirá este viernes una noche cargada de emoción en el estadio Defensores del Chaco. Desde las 19:15 enfrentará a Nicaragua en el último amistoso antes de emprender el viaje rumbo al Mundial 2026, en lo que será la gran despedida de la afición albirroja. Con un estadio repleto, un imponente mosaico preparado por los hinchas y la ilusión mundialista en su punto más alto, el equipo de Gustavo Alfaro buscará regalar una última alegría en casa antes de iniciar la aventura más esperada por todo un país.

03:00 p. m. junio 5, 2026
Mapa de accesos al Defensores del Chaco

02:59 p. m. junio 5, 2026
¡Llegó el día!

Hoy juega Paraguay, último amistoso antes de viajar a EEUU para la Copa del Mundo.