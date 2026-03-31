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Paraguay vs. Marruecos: Paso a paso
La Albirroja enfrenta a Marruecos desde las 15:00 en su última gran prueba antes de la Copa del Mundo. Seguí paso a paso las incidencias del juego.
No será un partido más. Será la gran prueba que tendrá el equipo albirrojo que comanda Gustavo Alfaro de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El rival será Marruecos, dentro del top 10 de la FIFA.
10:42 a. m. marzo 31, 2026
¡LLEGÓ EL DÍA!
¡Para adelante, rumbo a otro desafío!— Selección Paraguaya (@Albirroja) March 31, 2026
Juega la #Albirroja ⚪🔴
🆚 🇲🇦
⚽ Amistoso - Fecha FIFA
🕒 15:00 h
🏟️ Estadio Bollaert-Delelis (Lens, Francia)
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