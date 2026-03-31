31 mar. 2026
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Paraguay vs. Marruecos: Paso a paso

La Albirroja enfrenta a Marruecos desde las 15:00 en su última gran prueba antes de la Copa del Mundo. Seguí paso a paso las incidencias del juego.

Last Updated: Marzo 31, 2026 11:40 a. m.
Published: Marzo 31, 2026 11:40 a. m.
PARAGUAY VS MARRUECOS.png

Promesa de buen fútbol en Lens.

No será un partido más. Será la gran prueba que tendrá el equipo albirrojo que comanda Gustavo Alfaro de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El rival será Marruecos, dentro del top 10 de la FIFA.

10:42 a. m. marzo 31, 2026
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