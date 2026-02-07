07 feb. 2026
Sportivo San Lorenzo

Sergio Orteman deja el Rayadito

Tras la última derrota frente a Deportivo Recoleta, Sergio Orteman dejó la conducción del Sportivo San Lorenzo.

Febrero 07, 2026 10:02 a. m. • 
Por Redacción D10
HACrGbmWkAEGeT5.jpeg

Órteman cerró otro ciclo al frente al Rayadito.

Foto: Prensa - San Lorenzo

El torneo Apertura 2026 se llevó a su primer entrenador y se trata del charrúa Sergio Órteman. El DT dejó el equipo del Sportivo San Lorenzo luego de un muy mal inicio en el que encadenó 4 derrotas consecutivas.

El Santo cayó frente a Nacional (1-0), frente a Cerro Porteño (4-2), Sportivo Ameliano (1-0) y ahora se le sumó la caída en el Gunther Vogel frente a Deportivo Recoleta por el marcador de 3-0.

San Lorenzo no suma puntos en el campeonato y en la quinta jornada tendrá otro duro encuentro, cuando deba visitar a Guaraní. Este lance será el viernes 13 de febrero, a las 18.30, en el estadio La Arboleda de Trinidad.

Sergio Órteman Sportivo San Lorenzo Torneo Apertura
Redacción D10
