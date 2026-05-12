Luka Doncic, un adiós a la temporada sin jugar

Luka Doncic terminó este lunes su primera campaña completa con Los Ángeles Lakers, en la que fue máximo anotador de la NBA con 33.5 puntos de media, pero con el remordimiento por no haber podido competir en los ‘playoffs’ por su lesión en los isquiotibiales.
El Sportivo San Lorenzo dio el golpe de la jornada 20 al derrotar por 1-0 al campeón Olimpia en un intenso compromiso, donde la efectividad y el orden defensivo fueron claves para el conjunto del debutante, Troadio Duarte, nuevo estratega rayadito.