12 may. 2026

Luka Doncic, un adiós a la temporada sin jugar

Luka Doncic terminó este lunes su primera campaña completa con Los Ángeles Lakers, en la que fue máximo anotador de la NBA con 33.5 puntos de media, pero con el remordimiento por no haber podido competir en los ‘playoffs’ por su lesión en los isquiotibiales.

Mayo 12, 2026 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Luka Doncic tuvo una temporada amarga.

Foto: Gentileza

Redacción D10
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