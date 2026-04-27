27 abr. 2026
Torneo Apertura

La posible resolución del Tribunal sobre el clásico y la incertidumbre de la 19ª fecha

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol podría expedir la resolución sobre el superclásico esta semana; en caso de ser favorecer a Olimpia, el Decano podría ser campeonar en la 19ª y la programación de esta jornada, por los juegos internacionales, es un completo dolor de cabeza.

Abril 27, 2026 12:14 p. m. • 
Por Redacción D10
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La violencia registrada en Gradería Norte obligó a la suspensión del superclásico.

Foto: Daniel Duarte - UH

Se comenta que esta semana el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol daría a conocer su decisión sobre el superclásico suspendido. En caso de darse, en la 19ª jornada se podría definir el título por lo que la simultaneidad debería aplicarse a los choques de Olimpia y Cerro Porteño.

Ante esto, el desarrollo de esa fecha debería modificarse para respetar las 60 horas de descanso entre partidos, teniendo en cuenta los encuentros por copas internacionales de los equipos involucrados en la posible definición del campeonato.

Según la programación del Torneo Apertura hecha ya antes del superclásico, Cerro Porteño visitaba a Recoleta el sábado 2 de mayo a las 17:45, mientras que Olimpia jugaba ante Sportivo Ameliano el domingo 3 de mayo a la misma hora.

En el plano internacional, por Copa Sudamericana, Olimpia visita a Vasco da Gama el jueves 30 de abril a las 19:00 y Recoleta recibe a Santos el martes 5 de mayo a las 21:30.

Tanto Luis Vidal, presidente de Recoleta y Héctor Melgarejo, titular del Sportivo Ameliano, rivales de Cerro Porteño y Olimpia respectivamente, están atentos a lo que diga el Tribunal y coinciden que, en caso de favorecer al Decano, estos partidos por el Torneo Apertura deberían jugarse el domingo 3 de mayo a las 9:00.

Es eso o posponer toda la fecha”, aseveró Melgarejo en charla para el programa Fútbol a lo Grande. “Es una incertidumbre porque no podemos programar. Hasta el trabajo del cuerpo técnico se complica”, añadió.

Por su parte, Vidal dijo que “si es simultaneo y hay que jugar el domingo a las 9:00 de la mañana, no nos queda de otra que jugar en el interior porque nosotros debemos estar en Pedro Juan Caballero el lunes para jugar contra Santos”.

Actualmente, Olimpia le saca cinco puntos de ventaja a Cerro Porteño, cuando quedan nueve puntos en disputa, más las tres unidades del superclásico que está a cargo del Tribunal Disciplinario.

Torneo Apertura Olimpia Cerro Porteño Sportivo Ameliano Recoleta
Redacción D10
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