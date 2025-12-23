Inminente transferencia de Alexis Cantero al Orenburg

El presidente de Olimpia Rodrigo Nogués indicó que está muy avanzada la conversación entre los clubes. “Es una negociación que estamos concretando con el FC Orenburg de Rusia, en un formato de préstamo con opción de compra obligatorio con base en una cantidad de partidos jugados”, refirió en una charla con los medios.

Por otra parte, al ser consultado sobre la situación de Tomás Rodríguez, Nogués no quiso dar mayor información. “No hay nada. Tuvimos charlas. De parte del club no hay ninguna comunicación. Todas las conjeturas son de la prensa”, señaló al respecto.