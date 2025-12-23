23 dic. 2025
Olimpia

Inminente transferencia de Alexis Cantero al Orenburg

Alexis Cantero está muy cerca de continuar su carrera en el FC Orenburg, que milita en la liga rusa.

Diciembre 23, 2025 06:58 a. m. 
Por Redacción D10
alexis cantero_64776433.jpg

Futuro lejano. El lateral está listo para irse al fútbol ruso.

El presidente de Olimpia Rodrigo Nogués indicó que está muy avanzada la conversación entre los clubes. “Es una negociación que estamos concretando con el FC Orenburg de Rusia, en un formato de préstamo con opción de compra obligatorio con base en una cantidad de partidos jugados”, refirió en una charla con los medios.

Por otra parte, al ser consultado sobre la situación de Tomás Rodríguez, Nogués no quiso dar mayor información. “No hay nada. Tuvimos charlas. De parte del club no hay ninguna comunicación. Todas las conjeturas son de la prensa”, señaló al respecto.

