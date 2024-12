Inminente salida de Arce de la Liga

Alex Arce, goleador y campeón de Ecuador con la Liga de Quito, tendría los días contados y podría emigrar nuevamente, al menos es el ambiente que rodea al ariete paraguayo. Miguel Gareppe conversó este lunes con FALG por la 1080 AM y dijo que está pendiente reunirse con la directiva para empezar a hablar del futuro.

“Hoy vamos a sentarnos con la directiva de Liga. Vamos a conversar y comenzar a evaluar lo que tenemos en manos y ver cual será el destino de Alex”, comenzó diciendo el empresario en Radio Monumental.

“Desde el momento que el club me diga, si tenemos deseo, tenemos intención, te autorizamos a avanzar. A partir de ahí me empiezo a mover, mientras ellos no me digan eso, está en fase de especulación”, agregó.

Según comentó, el jugador tiene un contrato importante con el club y en caso que quieran retenerlo, seguirá vistiendo los colores del conjunto campeón. Sin embargo, insinuó que la venta del goleador significaría una buena opción para la institución.