11 jul 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño iguala en su segundo test

El plantel de Ariel Holan tuvo este sábado su segundo amistoso en territorio argentino.

Julio 11, 2026 12:10 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Ciclón igualó en Argentina.

Foto: Prensa - CCP

El Ciclón de Barrio Obrero, que tiene la mirada puesta en el torneo Clausura y la Copa Libertadores, tuvo este sábado su segundo partido amistoso en suelo argentino enfrentando al Defensa y Justicia.

Anteriormente el equipo de Holan había igualado con Racing por el marcador de 0-0, mientras que en el lance disputado este sábado el resultado fue un 1-1 en donde el tanto azulgrana lo marcó Blas Riveros.

El equipo estuvo conformado con: Manuel Roffo, Iván Ramírez, Matías Pérez, Lucas Merolla, Blas Riveros; Agustín Almendra, Robert Piris Da Motta, Ariel Gamarra; Derlis Rodríguez, Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti.

FONDO. El segundo duelo de la jornada, entre los equipos B, el resultado fue una derrota azulgrana por el marcador de 2-0.

Cerro Porteño Ariel Holan Pretemporada
Redacción D10
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