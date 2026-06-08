Así es el imponente SoFi Stadium

El Mundial más grande de la historia, por primera vez con 48 selecciones en juego y 104 partidos repartidos en tres países, también tendrá escenarios gigantescos.

La joya de la corona podría ser tranquilamente el SoFi Stadium, de Los Ángeles, en donde se verá el estreno de Paraguay ante Estados Unidos, este viernes, cercano a la medianoche (22:00), y otros ocho encuentros de la Copa del Mundo.

El encanto del recinto localizado en Inglewood, California, tuvo un costo de 5.000 millones de dólares, y puede albergar en sus asientos a unos 70.000 aficionados, añadirá lustre a un torneo que la Albirroja volverá a disputar tras 16 años de ausencia.

El SoFi Stadium es sede de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, dos grandes equipos de la NFL. Fue inaugurado oficialmente en el año 2020, y es destacado por su diseño futurista y su teconología de punta. Entre sus lujos se pueden citar, más de 260 suites y 13.000 asientos premium, según la organización del torneo.

En cuanto al campo, el sintético habitual fue reemplazado por césped natural para el Mundial, conforme a los requerimientos de la FIFA. El estadio emplea sistemas de iluminación artificial para favorecer el crecimiento del pasto, esto debido a que el techo solo permite la filtración de un 65% de la luz natural.

UBICACIÓN. Los Ángeles, meca del cine y una de las principales sedes de Estados Unidos para el Mundial, se posiciona como el núcleo de la mayor comunidad futbolística gracias a su arraigada identidad hispana que define el carácter de la ciudad de cara al torneo.

Con casi cuatro millones de habitantes, la segunda urbe más poblada de Estados Unidos, mostrará durante la cita deportiva su perfil de metrópolis vibrante, vanguardista y colosal, profundamente conectada con la cultura pop y la pasión por este deporte.

Tráfico. Si por algo es conocida la ciudad es por un tráfico vehicular denso, lo que hace que moverse requiera una planificación detallada. Aunque está diseñada principalmente para moverse en automóvil, el transporte público desempeñará un papel clave durante el torneo. Para los partidos en el estadio, situado en Inglewood, se recomienda evitar el coche y utilizar los servicios especiales de autobuses que la ciudad habilitará desde estaciones de metro clave, además de taxis y aplicaciones de transporte.