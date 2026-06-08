08 jun. 2026
Copa del Mundo

Así es el imponente SoFi Stadium

Paraguay abrirá fuego contra Estados Unidos en un estadio emblemático.

Junio 08, 2026 05:41 p. m. • 
Por Redacción D10
SoFi Stadium

Multiuso. El SoFi Stadium también alberga grandes partidos de la NFL.

Foto: Gentileza.

El Mundial más grande de la historia, por primera vez con 48 selecciones en juego y 104 partidos repartidos en tres países, también tendrá escenarios gigantescos.

La joya de la corona podría ser tranquilamente el SoFi Stadium, de Los Ángeles, en donde se verá el estreno de Paraguay ante Estados Unidos, este viernes, cercano a la medianoche (22:00), y otros ocho encuentros de la Copa del Mundo.

El encanto del recinto localizado en Inglewood, California, tuvo un costo de 5.000 millones de dólares, y puede albergar en sus asientos a unos 70.000 aficionados, añadirá lustre a un torneo que la Albirroja volverá a disputar tras 16 años de ausencia.

El SoFi Stadium es sede de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, dos grandes equipos de la NFL. Fue inaugurado oficialmente en el año 2020, y es destacado por su diseño futurista y su teconología de punta. Entre sus lujos se pueden citar, más de 260 suites y 13.000 asientos premium, según la organización del torneo.

En cuanto al campo, el sintético habitual fue reemplazado por césped natural para el Mundial, conforme a los requerimientos de la FIFA. El estadio emplea sistemas de iluminación artificial para favorecer el crecimiento del pasto, esto debido a que el techo solo permite la filtración de un 65% de la luz natural.

UBICACIÓN. Los Ángeles, meca del cine y una de las principales sedes de Estados Unidos para el Mundial, se posiciona como el núcleo de la mayor comunidad futbolística gracias a su arraigada identidad hispana que define el carácter de la ciudad de cara al torneo.

Con casi cuatro millones de habitantes, la segunda urbe más poblada de Estados Unidos, mostrará durante la cita deportiva su perfil de metrópolis vibrante, vanguardista y colosal, profundamente conectada con la cultura pop y la pasión por este deporte.

Tráfico. Si por algo es conocida la ciudad es por un tráfico vehicular denso, lo que hace que moverse requiera una planificación detallada. Aunque está diseñada principalmente para moverse en automóvil, el transporte público desempeñará un papel clave durante el torneo. Para los partidos en el estadio, situado en Inglewood, se recomienda evitar el coche y utilizar los servicios especiales de autobuses que la ciudad habilitará desde estaciones de metro clave, además de taxis y aplicaciones de transporte.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HKE6MeWWgAAGgQ1.jfif
Copa del Mundo
Se retrasa la despedida: Paraguay-Nicaragua arrancará a las 19:45
El partido de despedida de la Selección Paraguaya ante Nicaragua cambió su hora de inicio: finalmente arrancará a las 19:45 en el Defensores del Chaco.
Junio 05, 2026 06:16 p. m.
ff.jpg
Copa del Mundo
Los jugadores percibirán 5.000 dólares diarios de FIFA por jugar el Mundial
Cada jugador que participe del Mundial 2026 percibirá unos 5.000 dólares (unos 4.300 euros) por día y el colectivo de clubes se repartirá 5 millones$ (unos 4,3 millones de euros), anunció este viernes la FIFA.
Junio 05, 2026 12:20 p. m.
Brazil Training Camp
Copa del Mundo
Carlo Ancelotti no ve a ningún favorito para el Mundial
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que en este momento no considera que exista un equipo favorito a ganar el título del Mundial 2026, que comienza el próximo jueves en Estados Unidos, México y Canadá.
Junio 05, 2026 12:11 p. m.
FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIV
Copa del Mundo
Costa de Marfil hace historia y deja en evidencia a Francia
Un gol y una asistencia de Guela Doué dio un triunfo sin precedentes a Costa de Marfil ante el combinado galo, al que nunca antes había ganado, en el choque de preparación jugado en Nantes.
Junio 04, 2026 07:46 p. m.
España
Copa del Mundo
España se estrella contra Irak
La selección española no pasó del empate ante la de Irak (1-1) en el último ensayo antes de viajar este viernes a Estados Unidos, en un duelo plano y de escasas ocasiones, más allá de los goles de Ferran Torres y Doski en el primer tiempo.
Junio 04, 2026 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Irán
Copa del Mundo
Irán ya tiene los visados de México para su concentración
El embajador de Irán en Turquía, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, anunció que los visados para los jugadores y el cuerpo técnico de la selección iraní de fútbol para el Mundial que comienza el próximo día 11, ya han sido emitidos.
Junio 04, 2026 03:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más