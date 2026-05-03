Alfaro: “Siempre quise ser campeón”

Olimpia festeja su 48ª estrella liquera y uno de los responsables es Juan Fernando Alfaro. El volante llegó para esta temporada y este domingo se coronó campeón con el conjunto franjeado.

“Siempre quise ser campeón. Con Nacional se intentó mucho pero no pudimos”, recordó en charla para Tigo Sports. Este es el primer título en la carrera del jugador por lo que adquiere un significado es muy especial.

“Estoy contento. No puedo explicar (…) Se lo dedico a mi familia. Es una alegría inmensa”, declaró poco después del cierre del empate a un gol con Sportivo Ameliano.

“Hicimos el mejor trabajo que pudimos. De por ahí quisimos salir campeón ganando, pero quedamos contentos igual”, soltó emocionado. Olimpia levantó un nuevo campeonato casero, el 48°, siendo el más ganador del fútbol paraguayo.