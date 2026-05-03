03 may. 2026
Olimpia

Alfaro: “Siempre quise ser campeón”

Juan Fernando Alfaro, una de las figuras de Olimpia, sostuvo que celebra su primer título en el fútbol profesional. “Siempre quise ser campeón”, aseveró el volante decano.

Mayo 03, 2026 11:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

Juan Fernando Alfaro (i), durante el festejo tras el tanto de Alejandro Silva.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Olimpia festeja su 48ª estrella liquera y uno de los responsables es Juan Fernando Alfaro. El volante llegó para esta temporada y este domingo se coronó campeón con el conjunto franjeado.

Siempre quise ser campeón. Con Nacional se intentó mucho pero no pudimos”, recordó en charla para Tigo Sports. Este es el primer título en la carrera del jugador por lo que adquiere un significado es muy especial.

Estoy contento. No puedo explicar (…) Se lo dedico a mi familia. Es una alegría inmensa”, declaró poco después del cierre del empate a un gol con Sportivo Ameliano.

“Hicimos el mejor trabajo que pudimos. De por ahí quisimos salir campeón ganando, pero quedamos contentos igual”, soltó emocionado. Olimpia levantó un nuevo campeonato casero, el 48°, siendo el más ganador del fútbol paraguayo.

Olimpia Juan Fernando Alfaro
Redacción D10
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